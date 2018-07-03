Четыре китайских банка возглавили рейтинг крупнейших в мире

Банк ICBC лидирует в рейтинге уже шестой год подряд.

Четыре китайских банка возглавили рейтинг крупнейших в мире
Фото: thebanker.com

Четыре крупнейших банка Китая - ICBC, China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China - впервые заняли первые четыре строчки мирового рейтинга "1000 крупнейших банков мира - 2018", опубликованного британским журналом The Banker.

ICBC стал лидером шестой год подряд. По словам составителей рейтинга, "китайские участники продемонстрировали устойчивый рост в отчетном периоде".

В основе критерия оценки рейтинга лежит показатель капитала I уровня. Согласно списку этого года, капитал I уровня ICBC оценивается в $324 млрд, показатели China Construction Bank, Bank of China и Agricultural Bank of China составили $272, $224 и $218 млрд соответственно.

Показатель американского банка JPMorgan Chase, занявшего пятую строчку в списке, достиг отметки в $209 млрд, Bank of America - $191 млрд, Wells Fargo - $178 млрд, Citigroup - $165 млрд, японского Mitsubishi UFJ - $153 млрд, а замыкающего десятку лидеров британского HSBC - $151 млрд.

В комментариях к рейтингу отмечается, что "Китай также превзошел другие страны по приросту прибыли банковской отрасли за прошедший год". Показатель КНР составил $29,3 млрд, отодвинув на второе место банки Италии ($28,9 млрд). Третью строчку заняли британские участники, прирост прибыли которых оценивается в $20,2 млрд.

Рейтинг "1000 крупнейших банков мира" публикуется с 2010 года.

Напомним, в перечне системно важных банков в Украине в 2018 году остаются Приватбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк.


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