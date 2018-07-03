В Украину стали больше переводить денег из-за рубежа

доллары_евро

За первый квартал 2018 года (январь-март) объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34,2% – до $2,6 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Новое время.

Лидером по переводам в Украину стала Польша. Так, в первом квартале этого года переводы из этой страны возросли на 44,9% – до $865 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объем переводов из РоSSии за данный период сократился на 8,3% – до $300 млн.

На третьем месте США – объем частных денежных переводов оттуда вырос на 29,7% – до $192 млн.

Объем переводов из стран ЕС составил более $1,6 млрд (+44%), из стран СНГ – $340 млн (-5,8%).

Отметим, что в марте НБУ пересмотрел методику расчета частных переводов. В регуляторе отметили, что пересмотр данных отразил существенный рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину, что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций.

Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд, или на 4,4% в сравнении с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также сократились — на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличныхЕвросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
Во Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-паркаВо Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-парка
Блок рекламы


Похожие новости
Илона Маска несколько раз приглашали в Украину строить Gigafactory. Что его здесь ждет?
СБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидовСБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидов
Портовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схемПортовики Черноморска пригрозили заблокировать порт из-за коррупционных схем
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
Украина опустилась в мировом рейтинге производителей сталиУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали
«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Биржи в Азии обрушились из-за "торговой войны" между Китаем и СШАБиржи в Азии обрушились из-за "торговой войны" между Китаем и США
В Одесской области военные и фермеры сцепились из-за землиВ Одесской области военные и фермеры сцепились из-за земли
НБУ запретил платежную систему TYME из-за нарушения санкционнго режимаНБУ запретил платежную систему TYME из-за нарушения санкционнго режима
Последние новости
Подгружаем последние новости