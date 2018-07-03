В Украину стали больше переводить денег из-за рубежа

За первый квартал 2018 года (январь-март) объем частных денежных переводов в Украину вырос на 34,2% – до $2,6 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Новое время.

Лидером по переводам в Украину стала Польша . Так, в первом квартале этого года переводы из этой страны возросли на 44,9% – до $865 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Объем переводов из РоSSии за данный период сократился на 8,3% – до $300 млн.

На третьем месте США – объем частных денежных переводов оттуда вырос на 29,7% – до $192 млн.

Объем переводов из стран ЕС составил более $1,6 млрд (+44%), из стран СНГ – $340 млн (-5,8%).

Отметим, что в марте НБУ пересмотрел методику расчета частных переводов. В регуляторе отметили, что пересмотр данных отразил существенный рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину, что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций.

Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд, или на 4,4% в сравнении с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также сократились — на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.