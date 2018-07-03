СБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидов

Товар реализовывали в Украине под видом европейских брендов.

СБУ заблокировала ввоз в Украину контрафактных пестицидов
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности блокировали масштабный импорт в Украину контрафактных пестицидов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены заказывали продукцию в одной из стран Дальнего Востока и реализовывали в Украине под видом европейских брендов. Такой механизм действовал в течение 2017-2018 годов, контрафакт ввозился через морские порты.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса, правоохранители провели санкционированные следственные действия в Киевской и Винницкой области в помещениях региональных таможен, Минэкологии, офисных и складских помещениях коммерческих структур.

Во время обысков была изъята документация, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили на складах примерно 150 тонн контрафактных пестицидов на 18 млн гривен, которые были ввезены в Украину без надлежащих разрешительных документов.

"Проверяется возможная причастность чиновников к организации противоправного механизма и нанесению вреда здоровью населения и окружающей среде из-за использования ранее ввезенных пестицидов", - добавили в СБУ.

Напомним, в ноябре 2016 года в Киеве полицейские обнаружили склад, где незаконно хранились пестициды, содержащие ядовитые вещества.


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