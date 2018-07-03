Львовская ОГА заработала 100 млн гривен на вывозе мусора из Львова

Город вынужден ежегодно платить 300 миллионов.

Львовская областная государственная администрация заработала 100 млн гривен на вывозе мусора из Львова.

Об этом сообщил директор департамента развития и эксплуатации ЖКХ Львовской ОГА Назарий Романчук на пресс-конференции во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

Год назад на пике "мусорного кризиса" Львовский горсовет одобрил передачу Львовской областной администрации полномочий по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с территории города. Эти полномочия переданы на два года (до 30 июня 2019 года). За это город должен заплатить обладминистрации 150 млн грн в 2017 году, 300 млн грн в 2018 году и 150 млн грн в 2019 году

Романчук сообщил, что за минувший год Львовский горсовет перечислил ОГА 300 млн грн, но компаниям, которые занимаются вывозом отходов из Львова, заплатили только 200 млн грн. По его словам, экономии удалось достичь благодаря усиленному контролю над вывозом отходов и оптимизации маршрутов их перевозки.

Сэкономленные средства передали в виде субвенций местным властям территорий, принимающих ТБО из Львова. По его данным, за эти 100 млн грн реализованы более 170 мероприятий, в частности, ремонт жилья, улиц, дворов, закупка специальной техники на полигоны, контейнеров для бытовых отходов и т.д.

Романчук отметил, что еще 50 млн грн привлекли из резервного госфонда - на эти средства провели обустройство и реконструкцию четырех полигонов, закупили восемь единиц спецтехники для полигонов и три линии для сортировки отходов.

В целом за год из Львова вывезли 226 тыс. тонн твердых бытовых отходов, из которых 85 тыс. тонн – на полигоны во Львовской области, а 141 тыс. тонн – на полигоны за пределами Львовской области.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжались около года, с середины 2016-го, в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА. Мэр Львова Садовый согласился передать функцию по вывозу мусора областной администрации, но назвал это ультиматумом со стороны центральной власти.