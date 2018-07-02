Весь парк украинских цистерн для перевозки серной кислоты нуждается в ремонте, - УПЭl

Стоимость ремонта - около 7 млн долларов.

Практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, подготовленных ГП «Укрпромвнешэкспертиза» для специального расследования относительно импорта кислоты серной и олеума, проводимого Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), пишет "Бизнес медиа".

«С учетом возраста (год постройки) практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Суммарная стоимость их проведения может составить 183,6 млн. грн. или около $7 млн.», - говорится в документе.

По информации УПЭ, общий парк цистерн для перевозки кислоты в Украине по состоянию на июнь 2018 года составляет 272 единицы. Большая часть цистерн (180 ед. или 66,2%) построена до 1990 года и имеет возраст свыше 27 лет. Треть цистерн построена в 1991-1993 гг. и имеет возраст свыше 25 лет.

Год введения в эксплуатацию Июнь 2018 г. Доля, % до 1980 г. (включительно) 4 1,5 1981-1985 гг. 112 41,2 1986-1990 гг. 64 23,5 1990-1993 гг. 92 33,8 Всего 272 100

При этом, как отмечает УПЭ, согласно «Положению о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных к использованию на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении», принятого на 47-м заседании Совета железнодорожного транспорта 23 ноября 2007 г., нормативный срок эксплуатации цистерн для перевозки серной кислоты составляет 18 лет.

«Серная кислота относится к группе опасных грузов (класс 8 «Коррозионные (едкие) вещества»), что обусловливает особый режим ее перевозки. Правила перевозки опасных грузов регулируются Законом Украины «О перевозке опасных грузов» и «Правилами перевозки опасных грузов». Перевозят серную кислоту в специализированных железнодорожных цистернах. Согласно вышеупомянутых закону и правил, допускается использование и эксплуатация только технически исправных цистерн. Запрещается подавать под погрузку серной кислоты цистерны без технического осмотра и документально подтвержденной технической пригодности к перевозке», - констатируется в документах УПЭ.