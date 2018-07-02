На Одесской таможне остановилось оформление "серого" импорта

Владельцы не торопятся оформлять грузы в контейнерах.

На Одесской таможне остановилось оформление "серого" импорта
Фото: depositphotos.comPshenichka

На Одесской таможне остановилось оформление импортных грузов в контейнерах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в нескольких компаний-импортеров.

По словам одного из собеседников агентства, в последние дни свои грузы оформляют только компании, которые занимаются исключительно "белым" импортом, однако количество таких грузов незначительно. В свою очередь импортеры, которые использовали какие-либо схемы по минимизации платежей (так называемый "серый" импорт), не подают свои грузы к оформлению из-за опасений быть уличенными в подобных действиях и получить санкции.

Другой собеседник агентства отметил, что, по его данным, в порту скопилось уже более 4 тыс. контейнеров, которые их владельцы не подают к оформлению. По всем этим контейнерам департамент администрирования таможенных платежей ГФС направил на Одесскую таможню информацию о возможных рисках и требование проконтролировать достоверность сведений в таможенных декларациях реальным грузам. Также в Одессу прибыли сотрудники департамента для контроля ситуации на местном уровне, отмечает агентство.

В свою очередь в Одесской таможне сообщили, что она работает в штатном режиме и готова оформлять грузы, как только их получат от владельцев или их представителей.

Напомним, 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам главы МВД Арсена Авакова, от борьбы с контрабандой государство может выиграть 70-100 млрд грн.


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