СБУ заблокировала возврат 28,8 млн гривен НДС предприятию, финансировавшему ЛНР

Луганское предприятие перерегистрировалось в Виннице, чтобы получить бюджетные средства.

СБУ заблокировала возврат 28,8 млн гривен НДС предприятию, финансировавшему ЛНР
Фото: Lb.ua

Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась роSSийско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и учебный центр боевиков", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент предприятия начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченного в прошлом НДС и налога на прибыль.

"В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже осуществлял неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины", - говорится в информации.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличныхЕвросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимаетсяВ Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается
Во Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-паркаВо Львове заложили символическую капсулу на месте стоительства IT-парка
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривен
Долг Киева за электроэнергию приближается 1 миллиарду гривенДолг Киева за электроэнергию приближается 1 миллиарду гривен
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривенВерховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен
Дебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестицийДебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестиций
Минюст взыскал 175 млн гривен долгов по зарплатеМинюст взыскал 175 млн гривен долгов по зарплате
Замдиректора киевского театра поймали на взятке 200 тысяч гривен
СБУ заблокировала сеть продаж сильнодействующих лекарств в Николаевской областиСБУ заблокировала сеть продаж сильнодействующих лекарств в Николаевской области
Харьковский ювелир "заработал" 500 тыс. гривен, подменяя золото на железкиХарьковский ювелир "заработал" 500 тыс. гривен, подменяя золото на железки
Кабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривенКабмин увеличил зарплаты мэров городов-миллионников до 12,2 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости