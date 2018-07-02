СБУ заблокировала возврат 28,8 млн гривен НДС предприятию, финансировавшему ЛНР

Луганское предприятие перерегистрировалось в Виннице, чтобы получить бюджетные средства.

Cотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещение налогов в размере почти 30 млн грн предприятию из Луганской области, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло – "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов "ЛНР". Территория предприятия также использовалась роSSийско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и учебный центр боевиков", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент предприятия начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 млн грн, якобы как излишне уплаченного в прошлом НДС и налога на прибыль.

"В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже осуществлял неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины", - говорится в информации.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия.