Канада вводит ответные пошлины против США

Канада с 1 июля вводит соответствующие пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16600000000 канадских долларов (около 12600000000 долларов США).

Об этом сообщается в пресс-релизе канадского МИД , опубликованном на сайте правительства Канады, информирует УНН .

“Сегодня правительство Канады объявило, что в качестве прямого, соразмерного и пропорционального ответа на пошлины США на канадскую сталь и алюминий ответные добавочные импортные пошлины объемом 16,6 млрд долларов на сталь, алюминий и другую продукцию из США вступают в силу 1 июля”, — говорится в сообщении.

Власти также окажут финансовую поддержку канадским производителям стали и алюминия. “Кроме того, правительство Канады выделит дополнительные 2 млрд канадских долларов для защиты интересов канадских рабочих и предпринимателей, занятых в производствах стали, алюминия и обрабатывающей промышленности”, — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что пошлины коснутся широкой группы товаров, среди которых моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски и кленовый сироп.