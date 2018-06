В Украину приходит многомиллиардный канадский фонд Brookfield. Чем он занимается

Brookfield — канадская компания с бразильскими корнями. Ее первая предшественница, фирма S?o Paulo Railway, Light and Power Company была основана в 1899 году Уильямом Маккензи, Фредериком Пирсоном и партнерами. Уроженец Питерборо, Маккензи начал карьеру с должностей учителя и политика, прежде чем заняться предпринимательством, пишут AIN.UA .

Его первыми активами стали лесопилка и мельница. Затем он переключился на железнодорожный бизнес, работал по контрактам в Канаде, стал владельцем компании Toronto Street Railway, вышел на местную биржу и на заработанные деньги занялся южноамериканским направлением. Первым крупным проектом в Бразилии стал запуск трамвайных линий.

После основания S?o Paulo Railway, группа Маккензи в 1904 создала аналогичную Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Company. Компании объединили и вывели на биржу в канадском Торонто в 1912 году под названием Brazilian Traction — основными направлениями была энергетика и другие коммунальные услуги. К сороковым годам бизнес имел более 50 000 сотрудников.

С тех пор фирма пережила еще несколько слияний и переименований — от Brazilian Light and Power Company до Brascan Limited. Последнее имя отсылало к сокращению Brazil + Canada. Современное название Brookfield Asset Management (BAM) компания получила после ребрендинга в 2005 году. За это время она значительно расширила свое присутствие по миру. По состоянию на 2018 год общая стоимость портфеля, которым управляет фонд, превышает $285 млрд. Крупнейшая доля приходится на США ($148 млрд), за ними идут Южная Америка ($42 млрд), Европа ($32 млрд) и Азия ($24 млрд). В списке крупнейших публичных компаний Forbes-2000 Brookfield занимает 165 место с капитализацией в $38,9 млрд, годовым оборотом в $47,6 млрд. Чистый доход за 2017 год составил $4 млрд.

Сейчас на Brookfield работают более 80 000 сотрудников и 800 инвестиционных специалистов. У компании более 100 офисов по всему миру. Интересы фонда не ограничиваются одним направлением — BAM поделена на несколько дочерних компаний, которые развивают инфраструктурные, строительные, транспортные направления.

Подразделение по управлению недвижимостью Brookfield Property Partners L.P. владеет офисным и жилыми зданиями площадью более 930 000 м. кв. по всему миру. Вдвое большие площади находятся на этапе строительства, сообщает сайт компании. В число главных активов входят: Brookfield Place в Нью-Йорке (ранее известный как Всемирный торговый центр), Brookfield Place в Торонто, комплекс Canary Wharf в Лондоне, берлинский Potsdamer Platz, ICD Brookfield Place в Дубаи и другие объекты.

ICD Brookfield Place

В итоге, по подсчетам журнала Forbes, сейчас Brookfield Asset Management — крупнейшая инвесткомпания в области недвижимости. В материале, посвященном нынешнему CEO фонда Брюсу Флатту, журнал писал:

Brookfield понемногу завладел всем, что видно на горизонтах городов вроде Торонто и Сиднея. Это крупнейший офисный лендлорд в Лондоне и пригородах Лос-Анджелеса. В Берлине компания владеет Potsdamer Platz, а в Лондоне — Canary Wharf, то есть двумя крупнейшими объектами недвижимости в Европе. У фонда 14 200 отельных номеров, включая комплекс Atlantis на Багамах и Diplomat во Флориде. Также, десятки торговых центров во владении подразделений вроде Rouse Properties и General Growth, шоппинг-центры высшего уровня в Бразилии .

Крупная инвестиция во львовский Innovation District IT Park станет не первым контактом с Украиной для Brookfiled. Ранее компания в лице энергетического подразделения сотрудничала с Антимонопольным комитетом, от которого получала разрешение на покупку американо-японской корпорации Westinghouse Electric UK Holdings Limited. Она поставляет ядерное топливо для 6 из 15 действующих энергоблоков украинских АЭС государственному предприятию «Энергоатом». Сумма сделки составила $4,6 млрд. АМКУ также одобрил другие сделки Brookfiled по компаниям, ведущим деятельность в Украине: TSB Nuclear Energy Services Inc. (США), Nuclear Energy Holdings Limited (Англия) и Toshiba Nuclear Energy Holdings Inc. (США).

На западе Brookfield также считается одним из лучших фондов для так называемых «пенсионных инвестиций». Он выплачивает высокие дивиденды (около 5%) и ставит долгосрочные цели поднять ставку до 9% ежегодно. Кроме того, бизнес-модель Brookfield очень устойчива к временным кризисам или инфляционным проблемам благодаря диверсификации активов. Как и указывалось ранее, у компании есть водные, энергетические, транспортные, телекоммуникационные, инфраструктурные владения по всему миру, обеспечивающие стабильный кэш флоу.