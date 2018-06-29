Заработок семьи в $117 000 в Сан-Франциско теперь считается «низким» доходом

Семья в Сан-Франциско и области его залива, которая зарабатывает $117 000 и меньше в год, теперь считается семьей с низким доходом. Об этом свидетельствуют данные Министерства жилищного строительства и городского развития США, передает CBS. , пишут AIN.UA

Такое повышение порога обусловлено стремительным ростом цен на жилье в регионе. Медианная цена дома в Сан-Франциско достигла $1,6 млн. Это больше, чем в остальных городах страны. За последние пять лет в области залива Сан-Франциско цены на жилье выросли на 64%. Как отмечает CBS, эта тенденция спровоцирована тысячами IT-работниками, которые получают высокие зарплаты в своих компаниях.


Дмитрий Демченко, AIN


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