Deutsche Bank провалил стресс-тест в США

Проверка выявила в работе банка ряд критических недостатков.

Deutsche Bank провалил стресс-тест в США
Фото: hspritno.info

Американская "дочка" Deutsche Bank провалила второй раунд ежегодного тестирования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стресс-тест, который проводит ФРС, призван определить, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса. В текущем году в тестировании участвовали 35 банков, и "дочка" Deutsche Bank единственная провалила его.

ФРС отмечает, что у банка выявлены критические недостатки в практиках управления капиталом, проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса.

В Deutsche Bank считают, что неудачное прохождение теста не повлияет на действия с капиталом и выплату дивидендов.

Напомним, немецкий банк три последних года завершал с убытками. По итогам 2017 года чистый убыток Deutsche Bank составил €512 млн. В настоящее время организация начала выход с американского рынка акций и сокращает присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.


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