Deutsche Bank провалил стресс-тест в США
Проверка выявила в работе банка ряд критических недостатков.
Американская "дочка" Deutsche Bank провалила второй раунд ежегодного тестирования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Стресс-тест, который проводит ФРС, призван определить, способен ли банк продолжить кредитование в условиях финансового кризиса. В текущем году в тестировании участвовали 35 банков, и "дочка" Deutsche Bank единственная провалила его.
ФРС отмечает, что у банка выявлены критические недостатки в практиках управления капиталом, проблемы с прогнозированием доходов и управлением рисками, потери в ключевых сферах бизнеса.
В Deutsche Bank считают, что неудачное прохождение теста не повлияет на действия с капиталом и выплату дивидендов.
Напомним, немецкий банк три последних года завершал с убытками. По итогам 2017 года чистый убыток Deutsche Bank составил €512 млн. В настоящее время организация начала выход с американского рынка акций и сокращает присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
29.06.2018 12:05