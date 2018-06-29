Банкам запретили пересчитывать кредиты по новому валютному курсу

Кредиторы пытаются отсудить у людей курсовую разницу по невозвратам с длинной историей.

Украинским банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом даже, если они потеряли деньги. Соответствующую правовую позицию выдала Большая палата Верховного суда по делу №750/8676/15-ц, в котором финучреждение пыталось получить с заемщика выплату курсовой разницы по ранее предоставленному валютному кредиту. Интересная, и поучительная для многих банков оказалась история.

Заем изначально был валютным — человек получил от кредитора чуть больше $58 тыс., и не смог их выплатить. Дальше все как всегда: возник долг, и банк отправился за ним в суд, но почему-то потребовал в исковом заявлении выплату не в долларах, а в гривне — оценил задолженность в нацвалюте. Была осень 2014 года и финучреждение вышло на 523,1 тыс. грн, заложив курс почти в 9 грн./$. И выиграло дело. Но проблемы начались потом: когда банкиры не смогли оперативно взыскать задолженность с заемщика. Исполнительная служба медлила, однако банк решил отыграться не на ней, а на должнике: уже в марте 2015 г. он подал в суд иск с увеличенной суммой ущерба — на 481,3 тыс. грн., то есть общим объемом 1 млн. грн. На этот раз был заложен курс 17,2 грн./$.

«К сожалению, это привычная история для исполнения судебных решений в Украине — их можно дожидаться месяцами и даже годами. Но человеку это сыграло на руку — сумма его долга начала обесцениваться. И именно на это упирал банк, когда в новом иске пересчитал сумму задолженности по повышенному курсу, ссылаясь на затягивание взыскания. Однако Верховный суд сразу же отмел его доводы, причем с совершенно приемлемой и понятной логикой — как только банк в первом иске пересчитал валютный кредит в гривну, он перевел отношения с клиентом в гривневую плоскость. И больше не имеет право ничего пересчитывать по курсу. Как этот банк, так и все остальные, применяющие подобные приемы», — объяснил UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Все, что кредитор может требовать в подобной ситуации — это начисления 3% плюс индекс инфляции за время, что истекло.

Вообще же попытаться пересчитать валютный долг задним числом — привычная история для многих украинских банков в 2014-2015 годы. Но чаще всего иски в подобных ситуациях подавали заемщики, которые пытались оспорить действия кредитора.

«Банк действительно допустил ошибку — нельзя было изначально требовать возмещения в гривне. Но теперь пойти на попятную не получится. Верховный суд не прощает таких ошибок», — отметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Правда, сразу заметил, что новых судебных споров по пересчету валютных кредитов в гривну за последние годы было совсем немного. Большинство автокредитов в долларах и евро уже выплатили — ведь в разгар кризиса физлицам в нашей стране было запрещено оформлять новые валютные кредиты, и люди только выплачивают старые. Продолжают платить кредиторам в СКВ преимущественно ипотеку, которая выдавались на 20-30 лет.

«Те, кто сразу начал испытывать финансовые трудности давно подписали с банками программы по реструктуризации и перевели займы в гривну — можно сказать, что им повезло, поскольку сбросили с себя это «курсовое ярмо». Но только тем, кто обрел почву под ногами и больше не оступался: тогда действительно можно было добиться от банка и конвертации кредита и даже списаний по 50%. Людям же, у которых ухудшалась финансовая ситуация и кто снова нарушал условия реструктуризаций — не посчастливилось. Они платили огромные неустойки. В итоге получали условия даже хуже, чем до всех поблажек. Банки очень сильно наказывали и продолжают наказывать тех, кто нарушают условия реструктуризаций», — резюмировал Можаев.