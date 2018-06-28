"Газпром": суд отклонил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража

Суд округа Свеа снова занял позицию "Газпрома".

РоSSийский "Газпром" заявил, что Апелляционный суд шведского округа Свеа в четверг, 28 июня, принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

"Нафтогаз Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными. Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - цитирует ТАСС заявление "Газпрома".

Напомним, что 13 июня Апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы "Газпрома" на арбитражные решения в делах с "Нафтогазом", вынес решение о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража.

Решение означает, что дальнейшие действия "Нафтогаза" по процедуре взыскания 2,6 млрд долл. с "Газпрома" временно приостановлены. Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата 2,1 млрд долл., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации "Нафтогазу".