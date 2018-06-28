«ПриватБанк» открыл возможность платить с помощью Apple Pay клиентам любого украинского банка

«ПриватБанк» открыл возможность платить Apple Pay клиентам любого украинского банка. Для этого нужно зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 для iOS и подтвердить регистрацию через Facebook или электронную почту, пишут AIN.UA.

Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid-карту, которая подключается к Apple Pay.

Пополнить предоплаченную карту «ПриватБанка» можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.


Ольга Закревская, AIN


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