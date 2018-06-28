Пенсионеров предлагают освободить от уплаты за коммунальные услуги
В Раде зарегистрирован законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты за коммунальные услуги.
Целью законопроекта № 8485 от 15.06.18г. о внесении изменений в Закон «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» является освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон, предусмотрев в нем:
гарантирование государством каждому ветерану труда и гражданину преклонного возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, оказание различных видов помощи путем, в том числе, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг;
освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатное предоставление гражданам пожилого возраста, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива в пределах норм, установленных Правительством Украины.
Принятие законопроекта не вызывает необходимости внесения изменений в другие законы Украины.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
28.06.2018 08:16
28.06.2018 12:15