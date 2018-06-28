Пенсионеров предлагают освободить от уплаты за коммунальные услуги

Верховная Рада

В Раде зарегистрирован законопроект об освобождении пенсионеров от уплаты за коммунальные услуги.

Целью законопроекта № 8485 от 15.06.18г. о внесении изменений в Закон «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» является освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон, предусмотрев в нем:

гарантирование государством каждому ветерану труда и гражданину преклонного возраста надлежащий уровень жизни, удовлетворения разнообразных жизненных потребностей, оказание различных видов помощи путем, в том числе, освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг;

освобождение граждан пожилого возраста от оплаты жилищно-коммунальных услуг и бесплатное предоставление гражданам пожилого возраста, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, топлива в пределах норм, установленных Правительством Украины.

Принятие законопроекта не вызывает необходимости внесения изменений в другие законы Украины.

Источник: politeka.net


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