Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных
Средства на сумму 10 тыс. евро и более подлежат декларированию.
Для борьбы с финансированием терроризма и схемами отмывания денег Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств, сообщает Лига.net.
"Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля" - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
К слову, лимит на наличные средства суммой более €10 тыс действуют с 2007 года, но теперь к ним приравнены золотые украшения, изделия и платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках.
Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации.
Новые правила вступят в силу после утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом, а также публикации в Официальном журнале ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евро.
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27.06.2018 20:25