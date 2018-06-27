Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных

Средства на сумму 10 тыс. евро и более подлежат декларированию.

Евросоюз намерен ужесточить правила перевозки наличных

Для борьбы с финансированием терроризма и схемами отмывания денег Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств, сообщает Лига.net.

"Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля" - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

К слову, лимит на наличные средства суммой более €10 тыс действуют с 2007 года, но теперь к ним приравнены золотые украшения, изделия и платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках.

Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации.

Новые правила вступят в силу после утверждения Советом ЕС и Европейским парламентом, а также публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится повысить стоимость шенгенских виз до 80 евро.


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