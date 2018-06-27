Xiaomi проводит IPO на Гонконгской фондовой бирже

Xiaomi проводит IPO на Гонконгской фондовой бирже

Xiaomi Corporation объявила о регистрации на Гонконгской фондовой бирже. Согласно пресс-релизу компании, в рамках проводимого первичного публичного размещения акций (IPO) будет выпущено 2,18 млрд акций (2 179 585 000). Цена предложения составит от HK$17 до HK$22 за акцию (от $2,16 до $2,79). Это означает, что первичное публичное размещение на Гонконгской фондовой бирже позволит компании привлечь инвестиции в пределах от $4,7 до $6,1 млрд.

В качестве совместных спонсоров IPO китайского производителя электроники выступят банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и CLSA, являющиеся также совместными глобальными координаторами, совместными букраннерами и совместными ведущими управляющими глобального предложения.

Xiaomi проводит IPO на Гонконгской фондовой бирже

Компания Xiaomi намерена использовать полученные от проведения IPO средства для следующих целей:

  • Около 30 % привлечённых средств будет направлено на исследования и разработки, а также другие инициативы по созданию основных продуктов компании, включая смартфоны, смарт-телевизоры, ноутбуки, смарт-колонки и интеллектуальные маршрутизаторы.
  • Приблизительно 30 % инвестиций пойдёт на расширение и укрепление экосистемы компании, в первую очередь, в сфере Интернета вещей и продуктов для поддержания здорового образа жизни, а также мобильных интернет-услуг и ИИ.
  • Примерно 30 % средств будет использовано на увеличение глобальной экспансии, включая, помимо прочего, наём местных команд по всем видам бизнеса.
  • Приблизительно 10 % полученных средств предназначено для пополнения оборотного капитала и реализации основных корпоративных целей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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