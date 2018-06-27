Основатель роSSийской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.

Об этом пишет Экономическая правда.

В 2017 году фирма «Голден Деррик» усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.

Теперь Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.

По данным ЭП, компания «Голден Деррик», переименованная в «Ист Юроуп Петролеум», создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.

На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.

Например — на ООО «ГЛК-инвест» будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО «ЗВС инвест» — Зуевской, на ООО «НДК инвест» — Ново-Диканской, на ООО «РНК инвест» — Руновщинской.

Названия «дочек» (три заглавные буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим «дочкам».

Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных разбирательства компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа — начале сентября возобновила «Голден Деррик» действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ООО «Голден Деррик» получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким, представляющим интересы Александра Януковича.

На данный момент, 33% ООО «Голден Деррик» владеет государственная НАК «Надра Украины».

Остальные 67% — оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.