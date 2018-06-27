Фукс реорганизовывает газовый бизнес Януковича

газ

Основатель роSSийской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.

Об этом пишет Экономическая правда.

В 2017 году фирма «Голден Деррик» усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.

Теперь Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.

По данным ЭП, компания «Голден Деррик», переименованная в «Ист Юроуп Петролеум», создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.

На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.

Например — на ООО «ГЛК-инвест» будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО «ЗВС инвест» — Зуевской, на ООО «НДК инвест» — Ново-Диканской, на ООО «РНК инвест» — Руновщинской.

Названия «дочек» (три заглавные буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим «дочкам».

Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных разбирательства компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа — начале сентября возобновила «Голден Деррик» действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ООО «Голден Деррик» получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким, представляющим интересы Александра Януковича.

На данный момент, 33% ООО «Голден Деррик» владеет государственная НАК «Надра Украины».

Остальные 67% — оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Блок рекламы


Похожие новости
У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за границей, - Deutsche WelleУ семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за границей, - Deutsche Welle
В Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, - украинский бизнесВ Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, - украинский бизнес
Украинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрпризУкраинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрприз
У многодетного киевского бизнесмена за долг по алиментам отобрали эксклюзивный Ferrari
Азербайджан начал подачу газа в "Южный газовый коридор"Азербайджан начал подачу газа в "Южный газовый коридор"
В Кабмине приняли важное решение о документах и печатях для бизнесаВ Кабмине приняли важное решение о документах и печатях для бизнеса
Всемирный банк поможет Укргазбанку в работе с малым и средним бизнесомВсемирный банк поможет Укргазбанку в работе с малым и средним бизнесом
Суд арестовал бизнес-центр в центре столицыСуд арестовал бизнес-центр в центре столицы
Украинскому бизнесу готовят новый сюрприз: Что будет вместо налоговойУкраинскому бизнесу готовят новый сюрприз: Что будет вместо налоговой
DW: самая дорогая вилла Германии принадлежит беглому украинскому бизнесменуDW: самая дорогая вилла Германии принадлежит беглому украинскому бизнесмену
Последние новости
Подгружаем последние новости