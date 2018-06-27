Фукс реорганизовывает газовый бизнес Януковича
Основатель роSSийской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.
Об этом пишет
В 2017 году фирма «Голден Деррик» усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.
Теперь Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.
По данным ЭП, компания «Голден Деррик», переименованная в «Ист Юроуп Петролеум», создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.
На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.
Например — на ООО «ГЛК-инвест» будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО «ЗВС инвест» — Зуевской, на ООО «НДК инвест» — Ново-Диканской, на ООО «РНК инвест» — Руновщинской.
Названия «дочек» (три заглавные буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим «дочкам».
Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных разбирательства компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.
В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа — начале сентября возобновила «Голден Деррик» действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
ООО «Голден Деррик» получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.
Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким, представляющим интересы Александра Януковича.
На данный момент, 33% ООО «Голден Деррик» владеет государственная НАК «Надра Украины».
Остальные 67% — оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
27.06.2018 20:23
27.06.2018 20:25