Нацбанк вводит плату за пополнение банковских касс монетами

С 1 августа тысяча 10-копеечных монет будет стоить банкам 20 гривен.

Национальный банк Украины введет плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп. с 1 августа 2018 года.

Соответствуещее постановление от 25 июня опубликовано на сайте Нацбанка.

Тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 гривен за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп. - 35 гривен на 1 тыс. штук; для номиналов 1, 2, 5 и 25 коп. – бесплатно.

По состоянию на данный момент подкрепление касс банков монетами является бесплатным.

Постановление вступает в силу 1 августа.

Напомним, Национальный банк выпустил в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны для постепенной заменой банкнот этого номинала. С 1 июля в Украине также вводится округление сумм до 10 копеек, если у покупателя или продавца нет монет меньшего номинала.