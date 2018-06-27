Digital Future инвестирует в украинский маркетинговый стартап Signalayer

Киевская инвестиционная компания Digital Future сообщила о сделке с украинским стартапом Signalayer. В фонде не разглашают сумму, однако известно, что речь идет о посевных инвестициях. Как правило, Digital Future инвестирует $50 000-100 000 на ранней посевной стадии или $200 000-400 000 — на более поздней, пишут AIN.UA.

Signalayer разрабатывает инструмент для b2c-маркетологов, который призван помочь им значительно урезать маркетинговый цикл продуктов. С помощью данного решения маркетологи смогут тестировать и управлять инструментами вовлечения аудитории на сайтах, такими как всплывающие подсказки, пуш-уведомления, боковые панели и другие инструменты. В стартапе говорят, что инструмент будет полезен для тех, кто запускает кампании на десятках разных сайтов одновременно и на разных языках.

«Мы решаем две проблемы. Первая: в большой компании маркетолог является заложником разработчиков. Ему нужно экспериментировать, выкатывать на сайт различные кампании, но это упирается в циклы разработки. Мы решаем эту проблему — наш продукт устанавливается на сайт один раз, и маркетолог может самостоятельно создавать, настраивать и публиковать кампании моментально, без вмешательства разработчика. Вторая: продукт помогает маркетологу гибко настраивать дизайн (есть шаблоны), а также настраивать сегментацию (кому показать), триггеры (при каком поведении посетителя), планировать их наперед (расписание) и смотреть аналитику (результаты кампании), — рассказал AIN.UA основатель Signalayer Роман Задырако.

Наш канал — это on-page marketing campaigns, по сути — попапы. И мы помогаем сделать их менее назойливыми, таким образом увеличивая конверсию».

Работает это так:

Годовой контракт с Signalayer, в зависимости от объема трафика, стоит от $30 000 до $50 000 в год. У продукта уже есть первые клиенты: TVG, Betfair, Brandpoint, Loblaws. На привлеченные средства Signalayer планирует нанять специалистов по продажам, а также усилить разработку продукта.

Стартапу три года, чуть больше года назад команда сделала пивот в маркетинг. На сегодня в Signalayer работает три человека: Роман и два разработчика.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский эко-стартап признан одним из лучших в миреУкраинский эко-стартап признан одним из лучших в мире
Украинский стартап Raccoon получил 50 000 евро от Horizon 2020 на разработку устройств для реабилитацииУкраинский стартап Raccoon получил 50 000 евро от Horizon 2020 на разработку устройств для реабилитации
Стартап Hired с украинским сооснователем привлек $30 млн инвестиций
Radar Tech запустил акселерационную программу для украинских стартапов из сферы энергетики
Стартап по аренде электросамокатов Bird привлекает деньги второй раз за месяц при оценке в $2 млрд. Ему всего год
Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
Украинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часовУкраинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часов
В Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, - украинский бизнесВ Украине работать выгоднее, чем выезжать на заработки, - украинский бизнес
Как собрать $500 000 на Kickstarter. История украинского стартапа Feel VRКак собрать $500 000 на Kickstarter. История украинского стартапа Feel VR
Команда Garage48 запустит стартап-центр с коворкингом в КиевеКоманда Garage48 запустит стартап-центр с коворкингом в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости