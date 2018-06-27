Digital Future инвестирует в украинский маркетинговый стартап Signalayer

Киевская инвестиционная компания Digital Future сообщила о сделке с украинским стартапом Signalayer. В фонде не разглашают сумму, однако известно, что речь идет о посевных инвестициях. Как правило, Digital Future инвестирует $50 000-100 000 на ранней посевной стадии или $200 000-400 000 — на более поздней, пишут AIN.UA .

Signalayer разрабатывает инструмент для b2c-маркетологов, который призван помочь им значительно урезать маркетинговый цикл продуктов. С помощью данного решения маркетологи смогут тестировать и управлять инструментами вовлечения аудитории на сайтах, такими как всплывающие подсказки, пуш-уведомления, боковые панели и другие инструменты. В стартапе говорят, что инструмент будет полезен для тех, кто запускает кампании на десятках разных сайтов одновременно и на разных языках.

«Мы решаем две проблемы. Первая: в большой компании маркетолог является заложником разработчиков. Ему нужно экспериментировать, выкатывать на сайт различные кампании, но это упирается в циклы разработки. Мы решаем эту проблему — наш продукт устанавливается на сайт один раз, и маркетолог может самостоятельно создавать, настраивать и публиковать кампании моментально, без вмешательства разработчика. Вторая: продукт помогает маркетологу гибко настраивать дизайн (есть шаблоны), а также настраивать сегментацию (кому показать), триггеры (при каком поведении посетителя), планировать их наперед (расписание) и смотреть аналитику (результаты кампании), — рассказал AIN.UA основатель Signalayer Роман Задырако.

Наш канал — это on-page marketing campaigns, по сути — попапы. И мы помогаем сделать их менее назойливыми, таким образом увеличивая конверсию».

Работает это так:

Годовой контракт с Signalayer, в зависимости от объема трафика, стоит от $30 000 до $50 000 в год. У продукта уже есть первые клиенты: TVG, Betfair, Brandpoint, Loblaws. На привлеченные средства Signalayer планирует нанять специалистов по продажам, а также усилить разработку продукта.

Стартапу три года, чуть больше года назад команда сделала пивот в маркетинг. На сегодня в Signalayer работает три человека: Роман и два разработчика.