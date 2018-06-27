Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

В мае 2018 года Украина нарастила производство стали на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – почти до 1,7 млн тонн. При этом, наша страна опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (WorldSteel Association), передает Новое время.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (81,1 млн тонн, рост на 8,9%), Япония (9,1 млн тонн, +1,8%), Индия (8,8 млн тонн, +7,6%), США (7,1 млн тонн, +3%), РоSSия (6,2 млн тонн, +6%), Южная Корея (6,2 млн тонн, +3%), Германия (3,9 млн тонн, +2,6%), Турция (3,3 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,7 млн тонн, -8,6%) и Италия (2,2 млн тонн, +3,7%).

В мае был зафиксирован рост выплавки стали к маю 2017 года в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии .

В целом в мае 2018 года 64 страны произвели почти 154,9 млн тонн стали, что на 6,6% выше мая 2017-го.

Напомним, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом — до 22,7 млн т. Украина заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году.