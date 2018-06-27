Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали

stal

В мае 2018 года Украина нарастила производство стали на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – почти до 1,7 млн тонн. При этом, наша страна опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (WorldSteel Association), передает Новое время.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (81,1 млн тонн, рост на 8,9%), Япония (9,1 млн тонн, +1,8%), Индия (8,8 млн тонн, +7,6%), США (7,1 млн тонн, +3%), РоSSия (6,2 млн тонн, +6%), Южная Корея (6,2 млн тонн, +3%), Германия (3,9 млн тонн, +2,6%), Турция (3,3 млн тонн, +0,5%), Бразилия (2,7 млн тонн, -8,6%) и Италия (2,2 млн тонн, +3,7%).

В мае был зафиксирован рост выплавки стали к маю 2017 года в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии.

В целом в мае 2018 года 64 страны произвели почти 154,9 млн тонн стали, что на 6,6% выше мая 2017-го.

Напомним, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом — до 22,7 млн т. Украина заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Блок рекламы


Похожие новости
Украина стала полигоном для роSSийских химических отходовУкраина стала полигоном для роSSийских химических отходов
Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУУкраина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУ
Украина увеличила производство колбасыУкраина увеличила производство колбасы
Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрдУкраина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд
Верховный Суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грнВерховный Суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грн
В Украине стали чаще подделывать доллары, - НБУВ Украине стали чаще подделывать доллары, - НБУ
Ахметов поднялся на 111 позиций в мировом рейтинге миллиардеровАхметов поднялся на 111 позиций в мировом рейтинге миллиардеров
Украина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -экспертУкраина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -эксперт
Украина шьет свадебные платья для невест по всему мируУкраина шьет свадебные платья для невест по всему миру
Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют
Последние новости
Подгружаем последние новости