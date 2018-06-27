Дефицит госбюджета по итогам мая сократился до 9 млрд грн

За январь-апрель он превышал 20 млрд гривен.

Дефицит госбюджета по итогам мая сократился до 9 млрд грн
Фото: Макс Требухов

Дефицит государственного бюджета в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд грн (по итогам января-апреля он превышал 20 млрд гривен), тогда как в прошлом году аналогичный период был сведен с профицитом 26,5 млрд грн.

Согласно данным Министерства финансов, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года составил 6,6 млрд грн.

Доходы госбюджета выросли на 13,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда увеличились на 22,7% – до 337,7 млрд грн.

Расходы бюджета за январь-май были равны 379,9 млрд грн, что на 26,6% выше, чем в 2017 году. Расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд грн.

Поступления от налогов выросли на 18,3% – до 298 млрд грн. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд грн. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% – до 13,1 млрд грн.

Неналоговые поступления выросли на 68% - до 68 млрд грн, в том числе 32 млрд грн – средства, перечисленные Национальным банком, 8 млрд грн – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.


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