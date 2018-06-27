Фонд гарантирования предупредил об опасности при продаже активов ликвидируемых банков

"Фактор Плюс" опроверг обвинения Фонда

Фонд гарантирования предупредил об опасности при продаже активов ликвидируемых банков
Фото: http://podrobnosti.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц советует потенциальным покупателям активов неплатежеспособных банков критически относиться к обещаниям отдельных бирж и финансовых компаний, которые пользуются, вроде бы, связями в Фонде гарантирования. Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает Укринформ.

По информации Фонда гарантирования, к потенциальным покупателям обращались, в частности, представители ООО "Статус Эксперт" и финансовой компании "Фактор Плюс" с "советом" не участвовать в аукционах по индивидуальной продаже интересующих их активов. Представители компаний обещают "решить вопрос в Фонде" и добиться включения этих активов в состав пула по низкой цене, говорится в сообщении.

"Никакие эфемерные связи в Фонде гарантирования не помогут "повоздействовать" на формирование пулов и выставления их на продажу. Ведь в основу формирования пулов положен так называемый календарный подход, который полностью устраняет из процесса "человеческий фактор", - сказала Светлана Рекрут, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования.

В то же время в "Фактор Плюс" опровергли заявление Фонда гарантирования вкладов физлиц. «Пресс-релиз является бесспорным фактом вмешательства ФГВФЛ и отдельных должностных лиц в деятельность частной компании с целью нанесения умышленного вреда репутации ФК "Фактор Плюс". Поэтому мы требуем провести расследование в отношении должностных лиц фонда, которые позволяют себе публично вмешиваться в бизнес частных компаний», - подчеркнули в компании.

В "Фактор Плюс" напомнили, что работают на рынке с 2011 года. Компания аккредитована и сотрудничает с украинскими и иностранными банками. Объем выкупленных долгов составил более 14 млрд гривен.


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