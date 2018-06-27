Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка
Банк обещает принести государству 81 млрд гривен за пять лет.
Министерство финансов Украины 27 июня одобрило cтратегию развития Приватбанка до 2022 года.
Она предусматривает, что к этому году банк будет готов к выходу государства из капитала, а суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые Приватбанк намерен вернуть через суды, сообщает пресс-служба министерства.
Документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.
"Мы считаем, что практическая имплементация положенийвтратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиций на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый наблюдательный совет банка", - отметила и.о. Министра финансов Оксана Маркарова.
Напомним, что государство национализировало крупнейший в стране Приватбанк в конце 2016 года, когда предыдущие владельцы довели его до банкротства. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.
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27.06.2018 08:23