?Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка

Банк обещает принести государству 81 млрд гривен за пять лет.

Министерство финансов Украины 27 июня одобрило cтратегию развития Приватбанка до 2022 года.

Она предусматривает, что к этому году банк будет готов к выходу государства из капитала, а суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые Приватбанк намерен вернуть через суды, сообщает пресс-служба министерства.

Документ предусматривает, в частности, внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

"Мы считаем, что практическая имплементация положенийвтратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиций на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый наблюдательный совет банка", - отметила и.о. Министра финансов Оксана Маркарова.