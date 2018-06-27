В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате

Несколько сотен протестующих прошли с пустыми кастрюлями и мисками в руках.

В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
Фото: Скрин видео Радио Свобода

В Сумах работники "Сумского машиностроительного научно-производственного объединения" 26 июня организовали акцию протеста, требуя выплаты 7-месячного долга по заработной плате, передает Радио Свобода.

Несколько сотен протестующих прошли от админздания завода до городской администрации. Люди скандировали "Верните наши деньги!", они держали в руках пустыми кастрюли и миски.

После выступлений присутствующие составили резолюцию митинга, которую они намерены передать президенту Украины, депутатам Верховной Рады от Сумской области, а также руководству города и области.

В обращении митингующие требуют неотложных мер по восстановлению работы трехсторонней рабочей группы для погашения задолженности, обеспечения индексации и компенсации задержки выплат, обеспечения погашения задолженности.

К активным протестам работники завода перешли с 20 июня. 25 июня несколько сотен рабочих не пустили на работу. В пресс-службе предприятия сообщили, что с 25 июня по 6 июля завод на две недели переходит в "частичный режим оплачиваемых простоев". Касаемо задолженности по заработной плате, то на предприятии ничего не гарантируют. Говорят, что ближайшие финансовые поступления "в объемах, которые будут достаточными для выплаты полумесячного заработка" ожидаются в начале июля."Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" является одним из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности.

Напомним, в Черновицкой области два спиртзавода продадут из-за долгов по зарплате.


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