Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания иностранцев

В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют.

За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем $7671 по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке.

Так, чашка кофе в городе обойдется в $7,74, а литр молока — $3,78 .

Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.

Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.