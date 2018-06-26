В Донецкой области восстановили Карловскую насосную станцию, закрытую в 1988 году

Проект финансировал Красный крест.

В Донецкой области восстановили Карловскую насосную станцию, закрытую в 1988 году
Фото: dn.gov.ua

В Донецкой области восстановили Карловскую насосную станцию, закрытую в 1988 году. Она будет частью аварийной системы водоснабжения Покровского района с населением 253 тысячи человек.

Церемония открытия состоялась во вторник, 26 июня, при участии замглавы Донецкой ОГА Игоря Стокоза, и.о. гендиректора "Воды Донбасса" Александра Евдокимова и главы делегации Международного комитета Красного креста в Украине Алана Эшлиманна, сообщается на сайте ДонОГА.

Как правило, схемы водоснабжения населенных пунктов предусматривают наличие как основного, так и резервного источника подачи воды.

Многие фильтровальные станции "Воды Донбасса", получающие воду из канала Северский Донец - Донбасс, имеют резервные водохранилища, поэтому, в случае чрезвычайных ситуаций водоснабжение потребителей не прекращается. Однако резервные водохранилища есть не везде - Красноармейская и Великоанадольская фильтровальные станции, получающие воду по Южнодонбасскому водопроводу из канала, вынуждены работать без резерва. В мирное время эта проблема не была так заметна, но в 2014 году с началом боевых действий и повреждением канала Северский Донец - Донбасс, единственного источника воды для этих фильтровальных станций, вопрос резервного водохранилища встал крайне остро.

В случае экстренной необходимости воду для фильтровальных станций можно брать из Карловского водохранилища (ее хватит примерно на 3 месяца работы в аварийном режиме). Однако гидроузел и насосная станция были закрыты еще в 1988 году и к тому же получили повреждения во время боевых действий. На Карловской насосной станции была разрушена кровля и перекрытие машинного зала. Отсутствовали окна, двери, грузоподъемный механизм, технологические трубопроводы и оборудование.

Поэтому летом 2017 года за деньги Красного креста были начаты восстановительные работы, которые завершились в конце июня.


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