В Киеве повысили тарифы на холодную воду

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на 2018 год на водоснабжение и водоотвод для ЧАО «Киевводоканал» на 6%, до 16,716 грн за 1 кубометр.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующее решение комиссия приняла на заседании 21 июня. Постановление вступит в силу со следующего дня после его публикации в газете «Урядовый курьер».

Как сообщалось, «Киевводоканал» планирует в 2019 году повысить расчетный тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода на 49,6% — до 23,17 гривен.

По данным водоканала, пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств.


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