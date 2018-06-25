К 2050 году альтернативная энергетика займет 50% мирового рынка – Bloomberg

Аналитики Bloomberg New Energy Financl полагают, что выработка электроэнергии из альтернативных источников в мире должна вырасти на 50%.

Об этом сообщает Mind.ua со ссылкой на Bloomberg.

Согласно ежегодному исследованию, которое проводит компания, в 2015 году доля солнечной и ветряной энергии составляла всего лишь 7% электричества, вырабатываемого в мире. В течении следующих тридцати лет этот процент существенно вырастет.

Такой прогноз группа сделала на основании трех причин. Во-первых, солнечные и ветряные электростанции в последующих десятилетиях должны стать существенно дешевле. Во-вторых, батареи станут дешевле и более энергоемкими и позволят создать больше таких станций.

Предположительно, построить солнечную электростанцию в 2050 году будет на 71% дешевле, чем сейчас, а ветряную – на 58%.

В то же время должна упасть добыча полезных ископаемых. Например, на сегодня на уголь приходится 38% в выработке электричества, однако его доля по прогнозам снизится до 11%.

Напомним, что норвежская компания Scatec Solar намерена в этом году построить еще две солнечные электростанции в Украине. Запланированная стоимость проекта составляет 85 млн евро.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Concorde Capital прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 годуГлава Concorde Capital прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году
Директор "ДТЭК Энерго": украинская энергетика зависима от внешних ресурсовДиректор "ДТЭК Энерго": украинская энергетика зависима от внешних ресурсов
Рейтинг богатейших по версии Bloomberg: Безос поднялся на $39 млрд за годРейтинг богатейших по версии Bloomberg: Безос поднялся на $39 млрд за год
В следующем году тарифы на воду для киевлян могут поднять еще на 50%В следующем году тарифы на воду для киевлян могут поднять еще на 50%
Четыре блока ЗАЭС к 2022 году полностью перейдут на топливо WestinghouseЧетыре блока ЗАЭС к 2022 году полностью перейдут на топливо Westinghouse
Что ждет цены на недвижимость в 2018 годуЧто ждет цены на недвижимость в 2018 году
Порошенко обещает, что в этом году значительно повысят минимальную зарплатуПорошенко обещает, что в этом году значительно повысят минимальную зарплату
РоSSийский "ЕвроХим" ушел с рынка удобрений УкраиныРоSSийский "ЕвроХим" ушел с рынка удобрений Украины
Для первоклашек в этом году напечатают больше 4 млн учебниковДля первоклашек в этом году напечатают больше 4 млн учебников
Сколько будет стоить родителям выпускной ребенка в этом годуСколько будет стоить родителям выпускной ребенка в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости