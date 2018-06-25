Белорусский Паритетбанк повторно подал документы на покупку украинского Сбербанка

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины".

Белорусское ОАО "Паритетбанк" повторно подало в Национальный банк Украины документы на покупку украинского Сбербанка.

Об этом сообщается на сайте белорусского банка.

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития ОАО "Паритетбанк", - заявил глава правления Паритетбанка Сергей Белов.

"Высокий потенциал активов АО "Сбербанк" очевиден, поэтому наше участие в торгах не требует дополнительных комментариев. В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках", - заявил он.

Напомним, ПАО "Сбербанк" - крупнейший из банков с роSSийским капиталом в Украине. Его активы составляют около 40 млрд гривен.

Сбербанк РоSSии хочет продать его из-за введенных СНБО санкций, но уже три попытки россиян избавиться от украинской "дочки" завершились неудачно.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В марте 2018 года Национальный банк Украины отказал Паритетбанку в покупке ПАО "Сбербанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.