Директор "Спецтехноэкспорта" уволился
Предприятия торгует оружием на внешних рынках.
Директор государственного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул ушел в отставку.
На своей странице в фейсбуке он написал, что завершает работу в "Спецтехноэкспорте" в должности директора и планирует сотрудничать с компаний в дальнейшем в качестве советника. "Очередной важный этап моей жизни в три с половиной года успешно пройден и моя миссия на должности директора Спецтехноэкспорта сегодня завершена... В дальнейшем буду помогать компании в качестве советника, поэтому открыт к любым экспертным дискуссиям. Также часть времени хочу посвятить реализации собственных бизнес проектов", - написал он.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", временно исполняющим обязанности директора предприятия стал замдиректора Владислав Бельбас. До прихода в "Спецтехноэкспорт" в 2014 году Бельбас занимал должность директора ООО "Дозор-Авто" (ранее - "Богдан-Восток-Авто").
"Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром", его основным видом деятельности является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений.
Осенью 2017 года сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт" по делу о растрате 198 млн гривен путем их вывода через фиктивные предприятия и изъяли у директора предприятия 120 тыс. долларов.
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