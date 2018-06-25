Украинский стартап Raccoon получил 50 000 евро от Horizon 2020 на разработку устройств для реабилитации

Идея создать реабилитационный инструмент Raccoon.Recovery пришла команде на выставке TechCrunch Disrupt, где стартап показывал свою VR-клипсу Raccoon.Clip. «К стенду подошел мальчик. В разговоре мы узнали, что из-за ДЦП он не справлялся с обычными контроллерами и потому не мог играть в видеоигры. С Raccoon.Clip это у него получилось впервые. Для нас этот момент тоже стал переломным. Мы пообщались с людьми, которые предзаказали устройство, и выяснили, что многие выбрали его как раз из-за форм-фактора, так как у них были проблемы с руками после травм, инсульта и пр.», — рассказали AIN.UA в стартапе. После этого Raccoon нацелился на медтех, пишут AIN.UA .

Raccoon.Recovery позволит сделать реабилитацию более интересной, добавив в процесс геймификацию: восстанавливать моторику рук предлагается во время игры в любимые видеоигры. Решение базируется на алгоритмах Machine Learning и Artificial Intelligence и состоит из трех компонентов: игрового контроллера для тренировки мышц рук и сбора данных, специальной CRM для больниц и приложения для пациентов.

Грант потратят на разработку софта, который необходим для внедрения решения в реабилитационные центры и больницы. Специальное ПО будет заточено под нужды врачей и реабилитологов — поможет им строить сравнительные графики, давать рекомендации по построению курса реабилитации и т.д. Также команда планирует разработать приложения на iOS и Android для пациентов и их близких, чтобы они могли отслеживать прогресс и удаленно общаться с реабилитологом.

Сейчас продукт находится на стадии беты: готов прототип контроллера и MVP программного обеспечения, запущены пилоты в трех украинских клиниках и одном реабилитационном центре, а также в двух реабилитационных центрах в США . «Во время пилотов мы собираем фидбек по форм-фактору контроллера и функционалу ПО для дальнейшей доработки решения перед выходом на рынок», — пояснили в Raccoon.

Через полгода Raccoon предоставит результаты на рассмотрение комиссии, после чего планирует подаваться на вторую фазу программы, чтобы получить дополнительное финансирование 0,5-2,5 млн евро.