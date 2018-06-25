Украина увеличила производство колбасы

В Украине растет производство колбасы. За первые пять месяцев 2018 года производство этого продукта выросло на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает UBR .

В тоже время Украина нарасила экспорт мяса.

В частности, с января по май украинские предприятия произвели 97 тыс. тонн колбасы и колбасных изделий.

Также с января по февраль текущего года Украина увеличила экспорт колбасы и аналогичных изделий из мяса на территорию Грузии и Азербайджана на 55 тысяч долларов та 38,7 тысяч долларов соответственно.

Напомним, в январе-мая 2018 года промышленное производство в Украине выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.