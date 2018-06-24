Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"

Ориентировочная стоимость работ более 3,5 млн гривен.

Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники совместно с сотрудниками СБУ задержали водителя, который пытался перевезти через линию соприкосновения коллекцию из 210 картин художника Василия Кикинева, ориентировочная стоимость которой составляет 3,5 млн грн. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Находку обнаружили при осмотре автомобиля ГАЗ на КПВВ "Новотроицкое".

"В ходе осмотра установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.гривен", - говорится в сообщении.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.

Василий Кикинев - украинский живописец 1930 года рождения, заслуженный художник Украины. Пишет в жанре натюрморт и пейзаж. На сайте художника указано, что живет и работает в Луганске.

Автопортрет, 1999 год
Фото: esu.com.ua
Автопортрет, 1999 год


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