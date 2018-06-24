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2018-06-24
Нужно продолжать снижать цены на нефть, - Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК увеличивать добычу и продолжать снижать цены на нефть.
«Надеюсь, ОПЕК увеличит добычу существенно. Нужно продолжать снижать цены!» — написал он в Twitter.
Президент США прокомментировал решение картеля примерно через час после его публикации. Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн б/с до уровня исполнения квот.
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