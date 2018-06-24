Нужно продолжать снижать цены на нефть, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК увеличивать добычу и продолжать снижать цены на нефть.

«Надеюсь, ОПЕК увеличит добычу существенно. Нужно продолжать снижать цены!» — написал он в Twitter.

Президент США прокомментировал решение картеля примерно через час после его публикации. Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн б/с до уровня исполнения квот.

Источник: Интерфакс-Украина


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