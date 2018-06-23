УЗ обвинила Крюковский завод в завышении цен на вагоны

Стоимость купейного вагона за два года выросла с 16,9 млн до 28,0 млн гривен.

"Укрзализныця" обвинила Крюковский вагоностроительный завод в завышении цен на пассажирские вагоны. За последние два года цены на них выросли на 65,4% в национальной валюте и на 57% в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожной компании.

В июле 2016 года стоимость купейного пассажирского вагона спального типа модели 61-779 составляла более 16,9 млн грн (с НДС), в апреле 2017 года - более 23,3 млн грн, а в мае 2018 года ценовое предложение составило уже 28,044 млн грн.

"Укрзализныця" считает, что такое подорожание не имеет под собой экономического обоснования, так как индекс цен на продукцию машиностроения за соответствующий период вырос всего на 29,4%, а общий индекс цен производителей - на 42,2%.

"Если в 2017 году стоимость вагона у отечественного производителя составляла более $1,070 млн, то, например, [роSSийский] Тверской вагонзавод в 2017 году продавал свои вагоны РЖД за $825 тыс., что на 30% дешевле, чем КВСЗ. Это также свидетельствует о существенном завышении стоимости продукции КВСЗ", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что поддержка национального производителя входит в приоритеты железной дороги, но "отечественный производитель не должен использовать монопольное положение ради получения сверхприбылей".

В 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов. В 2018 году "Укрзализныця" планирует приобрести 54 новых пассажирских вагона.