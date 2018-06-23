АМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковку

Roshen ведет спор об использовании ТМ "Киевский торт" и элементов дизайна упаковки.

АМКУ оштрафовал "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за похожую на "рошеновскую" упаковку
Фото: vladimirworld.livejournal.com

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал кондитерскую компанию "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" за оформление упаковки, из-за которого она схожа с упаковками кондитерской корпорации Roshen.

Об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, ООО "Киевский БКК" оштрафовано на сумму в 326 тыс. гривен за нарушение ст. 4 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" "посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожего на оформление упаковки производства дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

При этом название конкретного товара, оформление упаковки которого нарушает законодательство, в сообщении не приводится.

Как известно, Roshen ведет спор об использовании бренда "Киевский торт" с 2017 года.

Кроме того, в феврале Roshen подала иск о защите права интеллектуальной собственности против гипермаркета "Ашан" за использование бренда «Киевский торт».


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