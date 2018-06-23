На Житомирский бронетанковый пришли с обысками

Следственные действия проводят сотрудники СБУ и военной прокуратуры.

На Житомирском бронетанковом заводе сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводят следственные действия. Об этом сообщила пресс-офицер управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, передает Укринформ.

"Сейчас управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке государственного концерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод", в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением). Детали будут сообщены по завершению работы следственных групп", - сказала Мартынюк.