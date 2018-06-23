На Житомирский бронетанковый пришли с обысками
Следственные действия проводят сотрудники СБУ и военной прокуратуры.
На Житомирском бронетанковом заводе сотрудники СБУ и военной прокуратуры проводят следственные действия. Об этом сообщила пресс-офицер управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, передает Укринформ.
"Сейчас управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке государственного концерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод", в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением). Детали будут сообщены по завершению работы следственных групп", - сказала Мартынюк.
Отмечается, что на прошлой неделе Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Житомирского гарнизона относительно наложения штрафных санкций в размере 300 тыс. грн на государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", который работает в пгт Новогуйвинское Житомирского района.
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