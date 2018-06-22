Chanel впервые в истории обнародовала отчетность с рекордной прибылью

Дом моды Chanel впервые за свою 108-летнюю историю опубликовал полную финансовую отчетность, которая поставила его в число лидеров среди производителей товаров класса «люкс».

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль в 2017 году составила $1,79 млрд, показатель вырос на 18,6% в годовом выражении, передает Интерфакс-Украина.

Выручка увеличилась на 11,5%, до $9,62 млрд. Это больше, чем показатели Gucci и Hermes, но, вероятно, ниже, чем у Louis Vuitton, пишет Dow Jones. Louis Vuitton входит в группу LVMH, выручка которой в прошлом году достигла 42,6 млрд евро; компания не дает показатели по отдельным брендам, но аналитики оценивают выручку Louis Vuitton в $11 млрд.

Кроме того, выяснилось, что на счетах компании есть средства в размере $2,2 млрд, тогда как ее долг сравнительно невелик.

«Наши сильные финансы позволяют нам оставаться независимой компанией и фокусироваться на долгосрочном развитии», — заявил главный финансовый директор Chanel Филипп Блондьё.

Ранее эксперты модного рынка гадали, насколько хорошо обстоят дела у легендарного бренда, и сможет ли он оставаться независимым, пока многие конкуренты переходят в собственность более крупных конгломератов и инвестфондов.

До публикации отчетности аналитики оценивали показатели Chanel по отчетам холдинговой компании Chanel International NV, зарегистрированной в Нидерландах. Ее выручка в 2016 году (последние доступные данные) снизилась на 9%, до $5,67 млрд.

«Внезапно акционеры Chanel проявили интерес к рынку, — говорит аналитик Exane BNP Paribas Лука Солка. — Возможно, это сигнал о будущем IPO или сделке».

Chanel была основана в 1910 году, когда Габриэль «Коко» Шанель открыла свой модный магазин в Париже. Сейчас компания производит широкий ассортимент товаров, от одежды и изделий из кожи до духов и часов. Клиентами Chanel были многие известные личности, включая Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор.

Компания принадлежит братьям Алену и Жарару Вертеймерам, чей дед Пьер был сооснователем дома Chanel.