Фонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривен

Отмель "Свердловск" находился на балансе банка "Новый".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал отель "Свердловск" в Днепре за 55 млн гривен.

Договор покупки-продажи заключен 14 июня, передает FinClub.

Гостиница площадью 10230 кв. м расположена в Днепре по ул. Владимира Антоновича, 6. Она находилась на балансе банка "Новый". В гостинице эконом-класса есть 121 номер, рассчитанный на 235 человек.

Отмечается, что объект продан с 60%-м дисконтом. Из начально его стоимость составляла 115 млн гривен.

Покупателем выступила компания "Экстенд Групп". Она контролируется Олегом Сиротиным, который является руководителем бизнес - центров "Франклин" и "Цитадель 2".

Другими участниками аукциона по продаже актива были финкомпания "Аскел" и "Торнилс", однако они предложили меньшую сумму.

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным днепровский банк "Новый" в июле прошлого года.