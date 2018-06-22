В США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова

Бизнесмен и его АФК "Система" участвовали в нвестиционных проектах на территории аннексированного Крыма.

Двое членов конгресса США от Республиканской партии Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен попросили власти страны проверить, должен ли роSSийский миллиардер Владимир Евтушенков, а также подконтрольные ему АФК "Система" и МТС, быть включены в санкционный список.

Об этом говорится в письме конгрессменов от 16 мая, передает Би-би-си.

Уолкер и Рос-Лейтинен напомнили, что действующий в США закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) предусматривает включение в санкционный список людей и компании, проводящих операции в аннексированном Крыму. По их данным, компании Евтушенкова, состояние которого Forbes на 2018 год оценил в $2 млрд, участвовали в крупных инвестиционных проектах на территории полуострова.

"В октябре 2016 года на совещании, состоявшемся в Крыму, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Владимир Петрович Евтушенков и АФК "Система" будут строить многофункциональные медицинские центры в Севастополе и на территории республики Крым", - говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на то, что компания МТС может быть вовлечена в коррупционные бизнес-схемы с участием правительства Узбекистана.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов заявил, что в компании не получали никаких официальных запросов по этому поводу.

"Группа АФК "Система" не ведёт инвестиционной деятельности на территории Севастополя и Республики Крым", - заверил он.

Отмечается также, что акции "Системы" упали более чем на 7,3%, а акции компании МТС, входящей в холдинг, - более чем на 5%. При этом, по данным Би-би-си, акции компаний "буквально рухнули" после того стало известно о письме конгрессменов.

Напомним, Евтушенков является основателем и основным владельцем холдинга АФК "Система", в который входят телекоммуникационная компания МТС, сеть клиник "Медси" и другие компании. В этом году он занял 49-ое место в рейтинге Forbes.

В сентябре 2014 года Евтушенкову были предъявлены обвинения по статье "отмывание денег", а затем он был помещен под домашний арест. В конце октября Арбитражный суд Москвы постановил изъять акции "Башнефти" у АФК "Системы" в пользу государства. В январе 2016 года дело против Евтушенкова было закрыто. После своего освобождения в интервью роSSийским СМИ он заявил, что не держит обиды на власть.

В октябре 2016 года госкомпания "Роснефть" выкупила контрольный пакет акций "Башнефти" в ходе приватизации. А в мае 2017 года нефтяные компании подали в суд иск к АФК "Системе" с требованием выплатить 106,6 млрд рублей, а затем сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей.

АФК "Система" во время владения "Башнефтью" провела реорганизацию компании, из-за которой, по мнению "Роснефти", нефтяная компания понесла убытки. Из-за иска были заморожены активы "Системы", а сама компания пережила технический дефолт . На фоне скандала акции АФК "Системы" вновь обвалились, а состояние Евтушенкова за 2017 год сократилось на 1,5 млрд рублей.

В августе 2017 года Арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании с АФК "Системы" 136,3 млрд рублей в пользу "Роснефти". Обе стороны пытались оспорить это решение. Конфликт закончился в декабре 2017 года. Евтушенков и глава "Роснефти" Игорь Сечин приняли участие во встрече с Путиным. Вскоре между компаниями было подписано мировое соглашение.

Напомним, Евтушенков также упоминался в представленном в конце января так называемом "кремлевском докладе" вместе с другими роSSийскими миллиардерами.