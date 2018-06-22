Долг Киева за электроэнергию приближается 1 миллиарду гривен

Больше всего задолжали коммунальные предприятия.

Долг Киева за электроэнергию приближается 1 миллиарду гривен

Киев задолжал за электроэнергию почти 1 млрд грн, сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Долг столичных потребителей за электроэнергию на 1 июня 2018 составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников - коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города ", - сказано в сообщении.

Крупнейший должник "Киевводоканал" на 1 июня 2018 должен за электричество около 230 млн грн. Долг населения достиг 420 млн грн.

В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов - 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

В компании сообщают, что в мае из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн, а также 116 юридических лиц по долгам на сумму 67 млн грн. Компания подала в суд более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 1 млн грн.

Напомним, в апреле хуже украинцы платили за газ, отопление и горячую воду.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплатыС 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионовГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал гостиницу в Днепре за 55 млн гривен
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривенВерховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен
На Мистецьком Арсенале с 2012 года висит долг в 125 млн грнНа Мистецьком Арсенале с 2012 года висит долг в 125 млн грн
Дебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестицийДебора Фейрли: Кабмин выделил 50 млн гривен для венчурных инвестиций
Мэрия Киева выдвинула ультиматум "Нафтогазу" из-за горячей водыМэрия Киева выдвинула ультиматум "Нафтогазу" из-за горячей воды
У многодетного киевского бизнесмена за долг по алиментам отобрали эксклюзивный Ferrari
Налоговые долги украинских предприятий уже превышают транши МВФНалоговые долги украинских предприятий уже превышают транши МВФ
Минюст взыскал 175 млн гривен долгов по зарплатеМинюст взыскал 175 млн гривен долгов по зарплате
Замдиректора киевского театра поймали на взятке 200 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости