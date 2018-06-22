Долг Киева за электроэнергию приближается 1 миллиарду гривен
Больше всего задолжали коммунальные предприятия.
Киев задолжал за электроэнергию почти 1 млрд грн, сообщает "ДТЭК Киевские электросети".
"Долг столичных потребителей за электроэнергию на 1 июня 2018 составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников - коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города ", - сказано в сообщении.
Крупнейший должник "Киевводоканал" на 1 июня 2018 должен за электричество около 230 млн грн. Долг населения достиг 420 млн грн.
В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов - 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.
В компании сообщают, что в мае из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн, а также 116 юридических лиц по долгам на сумму 67 млн грн. Компания подала в суд более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 1 млн грн.
Напомним, в апреле хуже украинцы платили за газ, отопление и горячую воду.
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