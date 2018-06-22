У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за границей, - Deutsche Welle

У семьи нового аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского проблемы с прозрачностью фармацевтического бизнеса в Германии.

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Сообщается, что под Франкфуртом-на-Майне работает компания Vital Pharma GmbH, которая принадлежит семье Жебривских и около 10 лет торгует сырьем для производства медпрепаратов. Ее годовой оборот составляет около 3 млн евро. Исполнительной директором Vital Pharma GmbH является дочь Жебривского Анна. До 1 октября прошлого года в немецкий Реестр прозрачности она должна была внести имена всех бенефициаров. Однако, по информации DW, она этого не сделала, и компании грозит штраф до 100 тыс. евро.

По данным реестров, Vital Pharma GmbH принадлежит нидерландскому холдингу FARMAK GROUP N.V., конечным бенефициаром которой является сестра Жебривского Филя. Немецкая компания входит в Украинскую группу компаний "Фармак". В то же время, нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.? r.l.

Фото: Facebook/Павло Жебрівський

Люксембургский холдинг, в свою очередь, принадлежит кипрской F.I. & P. HOLDINGS LIMITED, чей контрольный пакет принадлежит Филе Жебривской, а 10% - Павлу Жебривскому. В то же время многое указывает на то, что у самого Жебривского в фармацевтическом бизнесе финансовые интересы значительно шире, чем формально, пишет издание. В частности, отмечается, что задекларированная материальная помощь от "Фармака" в размере 1 млн гривен свидетельствует о его влиянии на общий семейный бизнес.

DW не удалось получить от дочери Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке. В то же время, внесение таких данных имеет особое значение для противодействия "отмыванию" средств. Особенно в случаях, когда бенефициарами могут быть так называемые РЭР - politically exposed persons - политики или высокопоставленные чиновники других стран. К этой категории инвесторов приковано особое внимание контролирующих органов.

Напомним, 13 июня президент Петр Порошенко уволил подавшего в отставку по собственному желанию главу Донецкой ВГА Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого. 19 июня Порошенко назначил его аудитором НАБУ.

Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ экс-глава ДонВГА видит в том, чтобы "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным".

В ЦПК заявили, что назначение Жебривского может быть обжаловано в суде, поскольку, согласно ст.26 закона про НАБУ, аудитор должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.