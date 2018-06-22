Генпрокуратура закрыла дело против "Новой почты"

Дело закрыто за отсутствием состава уголовного преступления.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство относительно деятельности компании "Новая Почта".

Об этом сообщается на сайте "Новой почты".

Отмечается, что дело было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием состава уголовного преступления.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против «Новой Почты» будет закрыто", - отметил один из совладелец компании Вячеслав Климов.

"Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что «Новая Почта» является важной и неотъемлемой частью украинской экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан", - добавил он.

Напомним, "Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Ее сеть состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

16 марта Генпрокуратура провела обыски на "Новой почте", результатом которого стало изъятие 132 тысяч гривен. Компания заявила, что намерена оспорить это изъятие в судебном порядке.