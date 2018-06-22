Генпрокуратура закрыла дело против "Новой почты"

Дело закрыто за отсутствием состава уголовного преступления.

Генпрокуратура закрыла дело против
Фото: novaposhta.ua

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство относительно деятельности компании "Новая Почта".

Об этом сообщается на сайте "Новой почты".

Отмечается, что дело было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием состава уголовного преступления.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против «Новой Почты» будет закрыто", - отметил один из совладелец компании Вячеслав Климов.

"Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что «Новая Почта» является важной и неотъемлемой частью украинской экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан", - добавил он.

Напомним, "Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Ее сеть состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

16 марта Генпрокуратура провела обыски на "Новой почте", результатом которого стало изъятие 132 тысяч гривен. Компания заявила, что намерена оспорить это изъятие в судебном порядке.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплатыС 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионовГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Полиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской областиПолиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области
НБУ подал иск против Коломойского по месту его жительства в ШвейцарииНБУ подал иск против Коломойского по месту его жительства в Швейцарии
Санкции США против Ирана повышают вероятность дефицита предложения на рынке нефти, - FitchСанкции США против Ирана повышают вероятность дефицита предложения на рынке нефти, - Fitch
Суд в Гааге начнет слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии 14-20 маяСуд в Гааге начнет слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии 14-20 мая
Польша завела дело против Газпрома за финансирование "Северного потока-2"Польша завела дело против Газпрома за финансирование "Северного потока-2"
Суд отклонил иск на 2 млн гривен против активистов за препятствование строительству АЗС на Ревуцкого в Киеве
«Нова Пошта» будет судиться с НБУ из-за «Укрпочты». Рассказываем, в чем дело
Польская компания готовит иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМППольская компания готовит иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМП
АМКУ завел дело на ассоциацию АЗС УкраиныАМКУ завел дело на ассоциацию АЗС Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости