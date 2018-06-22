АМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзале

Крюковский вагоноремонтный завод пожаловался на торги.

Замена эскалаторов на железнодорожном вокзале Киева откладывается на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

21 июня Антимонопольный комитет обязал предприятие признать недействительными торги по обращению Крюковского вагоностроительного завода с жалобой на тендер. В "Укрзализныце" заявляют, что из-за этой жалобы закупка и замена эскалаторов на Центральном железнодорожном вокзале остановлена на неопределенный срок. Также предприятие намерено обжаловать решение АМКУ.

Содержание жалобы и основания, по которым комитет отменил торги, еще не опубликованы.