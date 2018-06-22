АМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзале
Крюковский вагоноремонтный завод пожаловался на торги.
Замена эскалаторов на железнодорожном вокзале Киева откладывается на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
21 июня Антимонопольный комитет обязал предприятие признать недействительными торги по обращению Крюковского вагоностроительного завода с жалобой на тендер. В "Укрзализныце" заявляют, что из-за этой жалобы закупка и замена эскалаторов на Центральном железнодорожном вокзале остановлена на неопределенный срок. Также предприятие намерено обжаловать решение АМКУ.
Содержание жалобы и основания, по которым комитет отменил торги, еще не опубликованы.
Напомним, в апреле "Укразализныця" объявила тендер на закупку эскалаторов для железнодорожного вокзала Киева. В открытых торгах в Prozorro вместе со структурой КВСЗ принимают участие ООО "Киевэнергопроект" и ООО "Шиндлер".
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