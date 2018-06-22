АМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзале

Крюковский вагоноремонтный завод пожаловался на торги.

АМКУ отменил тендер "Укрзализныци" на новые эскалаторы на киевском вокзале
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Замена эскалаторов на железнодорожном вокзале Киева откладывается на неопределенное время. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

21 июня Антимонопольный комитет обязал предприятие признать недействительными торги по обращению Крюковского вагоностроительного завода с жалобой на тендер. В "Укрзализныце" заявляют, что из-за этой жалобы закупка и замена эскалаторов на Центральном железнодорожном вокзале остановлена на неопределенный срок. Также предприятие намерено обжаловать решение АМКУ.

Содержание жалобы и основания, по которым комитет отменил торги, еще не опубликованы.

Напомним, в апреле "Укразализныця" объявила тендер на закупку эскалаторов для железнодорожного вокзала Киева. В открытых торгах в Prozorro вместе со структурой КВСЗ принимают участие ООО "Киевэнергопроект" и ООО "Шиндлер".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплатыС 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионовГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменитсяВ Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится
Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривенВерховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен
ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионовГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов
Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
Львов объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего заводаЛьвов объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода
Евросоюз согласовал новые правила борьбы с отмыванием средствЕвросоюз согласовал новые правила борьбы с отмыванием средств
Тендер на реконструкцию Шулявского моста в Киеве выиграла фирма помощника нардепа МикитасяТендер на реконструкцию Шулявского моста в Киеве выиграла фирма помощника нардепа Микитася
Мошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеровМошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеров
Нацбанк отменил регистрацию системы расчетов WebMoneyНацбанк отменил регистрацию системы расчетов WebMoney
НБУ вводит новые правила для банковских сейфовНБУ вводит новые правила для банковских сейфов
Последние новости
Подгружаем последние новости