В преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до $55–70 млрд

В преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до $55–70 млрд

Китайский производитель Xiaomi, выпускающий популярные продукты от шариковых ручек до смартфонов, ноутбуков, устройств умного дома и электровелосипедов готовится к первичному размещению акций на фондовом рынке (IPO), в результате чего надеется увеличить свою капитализацию на $10 млрд.

Агентство «Рейтер» со ссылкой на три первоисточника сообщает, что компания снизила прогноз оценки своей рыночной стоимости в рамках грядущего IPO в Гонконге до $55–70 млрд вслед за решением отложить пока вывод на торги той части бизнеса, которая зарегистрирована в материковом Китае.

Отсрочка обусловлена спором между Xiaomi и регулирующими органами по поводу оценки её депозитарных расписок в Китае. Это ставит под сомнение усилия Пекина по стимулированию возвращения в страну китайских технологических гигантов, зарегистрированных за рубежом. Как сообщается, корпорация Xiaomi оперировала указанной цифрой в $55–70 млрд во время переговоров с потенциальными ключевыми инвесторами накануне запланированного на эту неделю IPO в Гонконге.

Новый прогноз заметно ниже оценочной стоимости в $100 млрд, о которой сообщалось в начале года и также меньше последней цифры в $70 млрд, которую Xiaomi и её консультанты неофициально использовали в качестве ориентира для инвесторов.

В преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до –70 млрд

До первичного публичного предложения Xiaomi остались считанные дни, так что вскоре для предположений и прогнозов не останется места. Выход китайского технологического гиганта на биржу обещает стать одним из наиболее крупных подобных событий в истории. Текущим рекордсменом является китайская Alibaba Group: по результатам IPO 2014 года её рыночная стоимость составила на Нью-Йоркской бирже $231 млрд, при этом в рамках IPO было привлечено $21,8 млрд с последующим ростом до $25 млрд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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