ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы

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Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Европейская правда.

«Меры охватывают перечень продукции на общую сумму 2,8 миллиарда евро и вступят в силу в пятницу 22 июня», — говорится в сообщении.

Перечень товаров, который обнародовала Еврокомиссия, включает продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственную продукцию и другие виды продукции. В частности, пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары, как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные, прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие.

В ЕК подчеркнули, что вводя пошлины, ЕС использует свои права в рамках Всемирной торговой организации.

«Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение США об установлении тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора. Правила международной торговли, которые мы разработали на протяжении многих лет бок о бок с нашими американскими партнерами не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны. Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Разумеется, если США отменят свои тарифы, наши мероприятия также будут отменены», – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Напомним, Еврокомиссия обновила Устав о блокировки, который запрещает лицам ЕС придерживаться экстерриториальных санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, причиненные такими санкциями, и отменяет действие в ЕС любых решений иностранных судов на их основе.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, РоSSии и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины введение дополнительных пошлин временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.

В ответ на действия США Европейский союз заявил, что введет дополнительные пошлины и продолжит дело во Всемирной торговой организации для защиты своих интересов.


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