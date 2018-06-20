«Нова пошта» обеспечит полной медстраховкой 26 000 своих сотрудников

Компания «Нова пошта» предоставит полную медицинскую страховку всем своим сотрудникам вне зависимости от занимаемой должности, а это 26 000 человек по всей Украине, где физически представлена компания. Об этом AIN.UA сообщили в пресс-службе компании. Лимит страховой ответственности составит более 1,5 млрд грн. «Нова пошта» также берет на себя выплату всех налогов, составляющих 19,5% от стоимости страхования. , пишут AIN.UA

Страхование штата «Нова пошта» будет проходить в три этапа в течение 2018-2019 годов. За первый страховой квартал, который начнется 1 июля, будут застрахованы 14 000 человек, следующая волна начнется с 1 октября — страховку получат еще 3000 человек, а с 1 января 2019 года начнут выдавать страховки оставшимся 9000 работников.

«Нова пошта» обеспечит полной медстраховкой 26 000 своих сотрудников

Фото: Ольга Закревская

В рамках корпоративного страхования компания обеспечит своих работников бесплатно такими услугами: диагностирование, амбулаторно-поликлиническая и неотложная помощь, медикаменты, стоматология и помощь в случае серьезных заболеваний. Обеспечат эти услуги 3500 медучреждений по всей Украине. Услугу корпоративного страхования для «Нова пошта» обеспечит страховая компания «Уника», которая входит в австрийскую группу UNIQA Insurance Group.

Компания также предоставит возможность своим партнерам застраховать их работников по корпоративным тарифам, а все работники «Нова пошта» смогут при желании застраховать по сниженным ценам также своих ближайших родных: родителей, детей, жен или мужей.

В компании заявили, что для украинского рынка суммарная стоимость проекта и формат условий — беспрецедентны. Проект полного медицинского страхования штата даст «Нова пошта» возможность повысить уровень лояльности работников, а также частично решить вопрос кадрового кризиса на рынке труда.

«Мы рассчитываем не только позаботиться о наших людях, но и развить в них глубокое понимание сервисности. Только тот работник сервисной компании, который доволен своей работой, материальным положением, карьерными перспективами, уровнем безопасности и защищенности на рабочем месте, который может позволить себе качественный отдых, способен предоставить сервис такого уровня, чтобы сделать клиента счастливым и довольным», — заявил сооснователь «Нова пошта» Вячеслав Климов.


Майя Яровая, AIN


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