Биржи в Азии обрушились из-за "торговой войны" между Китаем и США

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрыл торги падением на 3,8% до 2907,82 пункта.

Об этом пишет Reuters.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 3,6% до 3621,12 пункта.

Индекс стартапов ChiNext упал почти на 6% до минимума с января 2015 года.

Более тысячи акций подешевели на максимально допустимые за сессию 10% на фоне повсеместной распродажи.

Министерство торговли Китая сообщило, что будет вынуждено принять меры «количественного и качественного» характера в случае публикации США перечня товаров, на которые будут введены новые пошлины, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.

Заявление было сделано в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на минимуме более четырех месяцев, следуя за другими азиатскими биржами, давление на которые оказало усиление торговых противоречий Китая и США .

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,8% до 29468,15 пункта, минимума с начала февраля, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,2%, закрывшись на отметке 11492,77 пункта.