В столице застройщика обязали снести многоэтажный дом
Хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом жилого комплекса «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.
Об этом говорится в решении суда от 11 июня.
Суд обязал компании «Глобал Строй-3», «Укрсоцстрой», «Киевмонтажстрой» снести дом в ЖК «Перспектива» по улице Теодора Драйзера, 40.
Упомянутым компаниям поручено снести объект как самовольно построенный и привести земельный участок в изначальное состояние.
Отметим, что у ответчика есть право подать апелляцию.
Как следует из материалов дела, на момент заключения договора инвестирования земельный участок был предоставлен для достройки объекта незавершенного строительства общеобразовательного учебного заведения.
В 2007 году этот участок площадью 2,464 га был отведен городскими властями под строительство средней общеобразовательной школы.
В 2013 году прокуратура Деснянского района города Киева обратилась в хозяйственный суд Киева для того, чтобы вернуть данный участок земли общине города.
Хозяйственный суд принял решение не отдавать землю Киевскому городскому совету, а передать ее компании «Глобал Строй-3» для дальнейшей достройки школы. С этой целью был заключен новый инвестиционный договор.
Однако компания нарушила условия договора и построила на участке жилой дом.
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