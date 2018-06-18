В столице застройщика обязали снести многоэтажный дом

Хозяйственный суд Киева обязал застройщиков снести многоквартирный дом жилого комплекса «Перспектива» в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства.

Об этом говорится в решении суда от 11 июня.

Суд обязал компании «Глобал Строй-3», «Укрсоцстрой», «Киевмонтажстрой» снести дом в ЖК «Перспектива» по улице Теодора Драйзера, 40.

Упомянутым компаниям поручено снести объект как самовольно построенный и привести земельный участок в изначальное состояние.

Отметим, что у ответчика есть право подать апелляцию.

Как следует из материалов дела, на момент заключения договора инвестирования земельный участок был предоставлен для достройки объекта незавершенного строительства общеобразовательного учебного заведения.

В 2007 году этот участок площадью 2,464 га был отведен городскими властями под строительство средней общеобразовательной школы.

В 2013 году прокуратура Деснянского района города Киева обратилась в хозяйственный суд Киева для того, чтобы вернуть данный участок земли общине города.

Хозяйственный суд принял решение не отдавать землю Киевскому городскому совету, а передать ее компании «Глобал Строй-3» для дальнейшей достройки школы. С этой целью был заключен новый инвестиционный договор.

Однако компания нарушила условия договора и построила на участке жилой дом.

Источник: ЭП


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